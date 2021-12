Giappone-Cina: premier Kishida esclude partecipazione a Olimpiadi di Pechino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha commentato nei giorni scorsi le iniziative di boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino decretate tra gli altri da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Lituania e Australia, e il caso della tennista cinese Peng Shuai, sparita dalla scena pubblica dopo aver accusato l'ex vicepremier cinese Zhang Gaoli di molestie sessuali. Bach si è detto convinto che i boicottaggi diplomatici avranno un impatto limitato sui Giochi in programma a Pechino il prossimo febbraio: commentando un rapporto sulle Olimpiadi di Tokyo dello scorso agosto, il funzionario ha spiegato che "questi giochi sono stati un successo degli atleti, del pubblico mondiale e dei valori olimpici. Sono stati i Giochi olimpici più seguiti su piattaforme digitali, diventando così i primi veri Giochi in streaming". Quanto alla tennista cinese Peng, Bach ha respinto le critiche al Cio per i due colloqui in videoconferenza con l'atleta, apparentemente organizzati dalle autorità cinesi. "Non ci è parso che (l'atleta) fosse sottoposta a pressioni", ha affermato il presidente del Cio. "E' molto facile nutrire sospetti, ma il nostro approccio è di mantenere questo contatto con lei e assicurarle che ci preoccupiamo per lei. Ha apprezzato molto entrambe le chiamate". (Git)