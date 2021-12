Indonesia: Covid, isolato primo caso della variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'Indonesia hanno isolato il primo caso della variante Omicron del nuovo coronavirus. Lo ha riferito il ministero della Salute di quel Paese, secondo cui ad essere risultato positivo alla nuova variante è un dipendente dell'ospedale Wisma Atlet di Giacarta che non ha mai viaggiato all'estero. Il ministero ha riferito che al momento non è emersa alcuna trasmissione del virus a livello comunitario, ma le autorità del Paese hanno già individuato cinque casi sospetti, inclusi due cittadini indonesiani recentemente rientrati dagli Stati Uniti e tre cittadini cinesi in quarantena a Manado, nella provincia di Sulawesi Settentrionale. (Fim)