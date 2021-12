Usa: compagnia petrolifera incriminata per sversamento al largo della California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì federale statunitense ha stabilito la formalizzazione di accuse alla compagnia petrolifera Amplify Energy Corp., con sede nel Texas, operatrice di un oleodotto sottomarino che lo scorso autunno ha subito un guasto, causando la fuoriuscita di circa 94.600 litri di petrolio al largo della Contea di Orange, in California. Secondo le evidenze emerse dalle indagini, al momento dell'incidente la conduttura non era dotata di un sistema per il rilevamento delle fughe di petrolio, che avrebbe potuto limitare la portata dell'incidente. Amplify e due sue controllate - Beta Operating Co. e San Pedro Bay Pipeline Co. - sono state incriminate per un reato amministrativo relativo allo sversamento di petrolio. Secondo le indagini, il guasto è stato causato dall'urto dell'ancora di una nave, che ha causato il dislocamento della conduttura e un danno risultato nello sversamento di petrolio in mare; l'urto vero e proprio, però, potrebbe essere avvenuto mesi prima della scoperta del guasto, lo scorso ottobre. (Nys)