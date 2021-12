Giappone: governo scandalo computo Pil, governo istituirà commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone istituirà una commissione d'inchiesta indipendente per stabilire le cause e i responsabili dello scandalo relativo alla sovrastima dei dati degli ordini dell'industria. Lo ha annunciato oggi il ministro del Territorio delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo giapponese, Tetsuo Saito. Il primo ministro Fumio Kishida ha confermato ieri le indiscrezioni del quotidiano "Asahi", secondo cui il ministero del Territorio ha "riscritto" per anni i dati ricevuti da 12mila aziende selezionate a partire dal 2013, con probabili ricadute sulla stima del prodotto interno lordo giapponese. Non è chiaro per quale ragione il ministero abbia avviato la riscrittura dei dati, e in che misura abbia influito sui dati relativi al Pil, anche se secondo il ministro dell'Economia, Saishiro Yamagiwa, tale impatto è stato al più "limitato". "Quanto accaduto è riprovevole"; ha dichiarato il primo ministro, aggiungendo che "Miglioramenti" alla metodologia di calcolo sono stati apportati da gennaio 2020, e pertanto non sussiste alcun rischio di alterazione dei dati del Pil nell'ultimo biennio. Già nel 2018 irregolarità nella stima dei livelli medi dei salari in Giappone avevano innescato uno scandalo in merito all'accuratezza dei dati economici del governo. (segue) (Git)