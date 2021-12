Giappone: governo scandalo computo Pil, governo istituirà commissione d'inchiesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia delle grandi aziende giapponesi ha subito una battuta d'arresto nel terzo trimestre 2021 dopo cinque trimestre consecutivi di crescita, secondo l'ultimo sondaggio Tankan pubblicato dalla Banca del Giappone oggi, 13 dicembre. Secondo il sondaggio, il settore manifatturiero si aspetta un incremento dell'inflazione al consumo dell'1,1 per cento nell'arco dei prossimi mesi, in aumento rispetto allo 0,5 per cento previsto tre mesi fa. Il sondaggio Tankan riflette i timori legati all'emersione della variante Omicron del coronavirus, e anticipa turbolenze nel processo di ripresa dalle ricadute economiche della pandemia. Gli economisti prevedono che la Banca del Giappone risponderà agli ultimi indicatori macroeconomici confermando la propria politica monetaria ultra-espansiva. La scorsa settimana il governo giapponese ha rivisto al ribasso il dato relativo all'andamento dell'economia nel terzo trimestre, in calo del 3,6 per cento a causa di una battuta d'arresto nei consumi privati. (segue) (Git)