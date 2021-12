Usa: Democratici in pressing su Manchin per cambiare i regolamenti del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico Usa ha intrapreso un nuovo tentativo di cambiare i regolamenti del Senato federale Usa, un proposito sinora ostacolato dall'opposizione interna del senatore centrista Joe Manchin. Modificare i regolamenti interni consentirebbe al partito di superare l'opposizione dei Repubblicani e far progredire una serie di controversi provvedimenti, a cominciare da un disegno di legge sul diritto di voto che renderebbe permanenti alcune modifiche adottate in risposta alla pandemia durante le presidenziali del 2016, come il massiccio ricorso al voto postale. I negoziati con Manchin sono stati affidati a un gruppo di suoi colleghi democratici, che include Tim Kaine, Jon Tester e Angus King. Secondo fonti di partito citate dalla stampa Usa, i tre senatori hanno incontrato anche il loro leader al Senato, Chuck Shumer, nella giornata di ieri, 15 dicembre. Il tentativo di modificare i regolamenti del Senato si è fatto sempre più urgente negli ultimi mesi, a fronte dello stallo al Congresso di diversi provvedimenti dell'agenda del presidente Joe Biden; i Democratici temono di non riuscire ad approvare prima della fine del 2021 né il disegno di legge sul diritto di voto, né la nuova legge di bilancio. (Nys)