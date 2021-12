Decreto Pnrr: Pd, prorogati contratti navigator, grazie a Orlando per il suo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Attraverso il via libera alla riformulazione di un emendamento dei relatori, nel corso dell’esame del decreto sul Pnrr, si prorogano di 4 mesi i contratti dei cosiddetti navigator presso Anpal servizi. Ringraziamo il ministro Andrea Orlando che ha dimostrato grande attenzione alle richieste dei sindacati anche al fine di non disperdere l’esperienza di questo personale formato, superando a tal fine alcune perplessità delle Regioni che, peraltro, sono chiamate ad attivare tempestivamente le procedure concorsuali per assumere il personale necessario - più di 11.000 unità - al fine di potenziare i centri per per l’impiego. Le risorse sono stanziate, si facciano i concorsi”. Lo dichiarano, in una nota, i capogruppo democratici nelle commissioni Bilancio e Lavoro, Ubaldo Pagano e Antonio Viscomi. (Com)