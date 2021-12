Decreto Pnrr: M5s, su proroga navigator raggiunto buon accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle Niccolò Invidia, capogruppo in commissione Lavoro, e Daniela Torto, capogruppo in commissione Bilancio, segnalano che "è stato raggiunto un buon accordo per la proroga del contratto dei navigator. Un importante passo avanti rispetto all’emendamento presentato venerdì scorso dai relatori di Pd e Forza Italia al decreto Recovery". I due parlamentari aggiungono in una nota: "Negli ultimi giorni, come M5s abbiamo lavorato per ottenere una prospettiva migliore per questi lavoratori: il testo va nella direzione da noi auspicata da giorni e prevede una proroga dei loro contratti con Anpal servizi Spa fino al 30 aprile 2022, senza alcun coinvolgimento delle Regioni come invece previsto dal precedente emendamento dei relatori. Contestualmente, quando il provvedimento arriverà in Aula, presenteremo un ordine del giorno per chiedere l’immediata apertura di un tavolo al ministero del Lavoro volto sui navigator, i quali, a nostro avviso, possono fornire un prezioso contributo per l’attuazione del Pnrr. Su questo - concludono i due esponenti pentastellati -, auspichiamo la massima convergenza delle altre forze politiche. Ringraziamo il ministero del Lavoro e il ministro dei Rapporti con il Parlamento per lo sforzo profuso nei minuti precedenti alla chiusura del decreto". (Com)