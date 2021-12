Libia: Farnesina, fornitura di materiale sanitario per il contrasto al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunta il 14 dicembre al porto di Tripoli, capitale della Libia, una spedizione umanitaria composta da oltre 10 tonnellate di materiale sanitario per il contrasto al Covid-19 (ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche e tute protettive) messo a disposizione dalla struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, e dalla Cooperazione italiana, partita dal Deposito di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi. La fornitura di beni umanitari sarà utilizzata dal ministero della Salute libico nel quadro delle attività di prevenzione della diffusione del virus. Lo rende noto il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in una nota.(Com)