Ue: von der Leyen, da Global Gateway investimenti fino a 17 miliardi di euro per partner orientali

- Nell'ambito dell'iniziativa Global Gateway da 300 miliardi di euro dell'Unione europea, il piano economico e di investimenti per il Partenariato orientale potrebbe attivare 17 miliardi di euro di investimenti. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Oggi abbiamo avviato una nuova fase più ambiziosa del nostro partenariato orientale; una nuova agenda per aiutarci nel nostro lavoro congiunto sulla ripresa e la riforma, sostenuta da investimenti significativi", ha spiegato. "Nell'ambito della nostra iniziativa Global Gateway da 300 miliardi di euro, il piano economico e di investimenti per la regione, il partenariato orientale, potrebbe attivare 17 miliardi di euro di investimenti per i nostri partner orientali", ha continuato la presidente. "Ci sono progetti molto interessanti e impressionanti in cantiere, ad esempio la realizzazione di edifici in Moldova più efficienti dal punto di vista energetico, o l'espansione di Internet ad alta velocità nelle zone rurali della Georgia, o l'installazione di cavi in fibra ottica sotto il Mar Nero, solo per citarne alcuni. Quindi abbiamo invitato i nostri partner orientali a salire a bordo e a lavorare con noi per costruire nuovi collegamenti nella regione condivisa", ha concluso. (Beb)