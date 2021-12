Usa: Biden in Kentucky dopo tornado, “non vi lasceremo soli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato alle popolazioni colpite dai tornado nello Stato del Kentucky che l’amministrazione farà il possibile per essere presente e fornir loro assistenza. "Non ce ne andremo. Non ce ne andremo", ha ribadito Biden durante la sua visita a Mayfield, una delle località maggiormente colpite dagli eventi atmosferici avversi che hanno causato almeno 74 morti accertati. Più di cento persone risultano invece ancora disperse. "Ve lo prometto, il governo federale rimarrà coinvolto fino a quando non sarà ricostruito tutto, non solo qui, ma in particolare qui", ha aggiunto il capo dello Stato, dicendosi "colpito" dalla capacità dei cittadini e dei soccorritori di "lavorare insieme". “Ce la faremo”, ha aggiunto Biden, ricordando che nell’ultimo anno il maltempo e i cambiamenti climatici hanno causato 99 miliardi di dollari di danni.(Nys)