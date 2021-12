Azerbaigian-Armenia: fonti, incontro tra Aliyev e Pashinyan dimostra impegno Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice del Partenariato orientale si è svolto in "una atmosfera particolarmente positiva" nella cornice di un incontro di oltre quattro ore tra il presidente presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Lo ha riferito un funzionario Ue. "L'incontro tra Armenia e Azerbaigian è stata una chiara dimostrazione dell'impegno dell'Unione nei confronti della regione affinché si sblocchi la situazione e degli sforzi per affrontare anche problemi intrattabili. I leader hanno considerato gli ultimi sviluppi a Bruxelles come "un'evoluzione molto positiva dopo 30 anni di conflitto'", ha sottolineato il funzionario. (Beb) (Beb)