Francia: Macron, i miei valori non sono quelli di un "presidente dei ricchi"

- I miei valori non sono quelli di un "presidente dei ricchi". Così il presidente francese Emmanuel Macron ha respinto una delle principali accuse che gli sono state rivolte durante il suo mandato, nel corso di un'intervista rilasciata alle emittenti televisive "Tf1" e "Lci". Il capo dello Stato ha ripercorso in più di un'ora e mezza i principali momenti della sua presidenza. Tra questi c'è la crisi del coronavirus. "Siamo quasi all'obbligo vaccinale", ha detto il presidente, ricordando che a circa il 90 per cento dei francesi è stata somministrata una copertura vaccinale completa. Sui bambini, però, il capo dello Stato ha affermato che la decisione spetta ai genitori. Parlando della gestione dell'emergenza sanitaria da parte del governo, il presidente ha ricordato che tutti i Paesi del mondo hanno applicato chiusure generalizzate per frenare la propagazione del virus. "La sola soluzione è la più arcaica", ha detto Macron. (segue) (Frp)