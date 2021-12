Giappone: bilancio quinquennale difesa raggiunge cifra record di 264 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende accantonare il bilancio della difesa quinquennale maggiore di sempre a partire dal 2023, con un importo complessivo superiore per la prima volta a 30mila miliardi di yen (264 miliardi di dollari). Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il bilancio verrà fissato in termini indicativi dal Programma di difesa a medio termine del Giappone, che Tokyo intende rivedere entro la fine del prossimo anno. Il piano è parte della strategia del Paese tesa a gettare le basi per relazioni ancora più solide con gli Stati Uniti a fronte della crescente potenza militare della Cina. Il bilancio quinquennale si basa su una spesa annua di circa 6mila miliardi di yen: tale cifra è il risultato della somma tra il bilancio della Difesa da 5.400 miliardi di yen incluso nella legge di bilancio per il 2022 più altri 770 miliardi di yen inclusi in un piano di bilancio suppletivo per l'anno fiscale 2021. Nel Programma di difesa a medio termine il governo giapponese fornirà una stima del bilancio complessivo per l'intero quinquennio sommando tra gli altri i costi per le acquisizioni di sistemi d'arma e per la difesa; il Programma attuale ha fissato un bilancio di 27.500 miliardi di yen per il quinquennio 2019-2023. (segue) (Git)