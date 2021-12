Lavoro: Regioni, stabilizzazione navigator non può ricadere su di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della stabilizzazione dei navigator non può ricadere sulle Regioni, è il livello nazionale a dover trovare una soluzione. È questa la posizione espressa oggi dalla Commissione Lavoro e Formazione Professionale della Conferenza delle Regioni con riferimento all’emendamento inserito all’interno della “Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, che proroga di sei mesi i contratti delle lavoratrici e dei lavoratori cd navigator. L’emendamento - si legge in una nota - prevede che le Regioni e le Province autonome siano autorizzate a subentrare nei contratti stipulati dalla società Anpal servizi spa con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali dei Cpi in relazione all’attività di assistenza tecnica sul reddito di cittadinanza. A tal fine, si prevede l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, destinate al rafforzamento professionale dei servizi per l’impiego, che non sono ancora state utilizzate per le assunzioni ivi previste. (segue) (Com)