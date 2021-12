Lavoro: Regioni, stabilizzazione navigator non può ricadere su di noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono forti le perplessità espresse dalla Commissione sull'applicabilità giuridica dell'emendamento ma anche sulla sostanza della proposta in quanto la responsabilità di queste figure non può ricadere sulle Regioni. Già a partire dal 2019, le Regioni avevano espresso al governo forti preoccupazioni relativamente alla contrattualizzazione con forme di lavoro precario di un contingente così elevato di lavoratrici e lavoratori, anche in prospettiva, di possibili richieste di stabilizzazione, che non avrebbe potuto essere strutturalmente garantita dalle amministrazioni regionali, in considerazione del ricorso ad una procedura selettiva non concorsuale, peraltro messa in atto da un Ente diverso dalla Regione stessa. Si evidenzia infine come le amministrazioni regionali stiano in questi anni proseguendo nell’attuazione del Piano Straordinario di rafforzamento dei Cpi, operando le relative procedure di assunzione del personale aggiuntivo dei Cpi e procedendo all’immissione di nuove operatrici e operatori previsti nel sistema dei servizi; giova sottolineare che molti Navigator hanno partecipato alle procedure concorsuali regionali e, qualora abbiano superato le relative selezioni, sono già stati inseriti nei percorsi di assunzione. (Com)