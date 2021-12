Usa: Fed annuncia aumento tassi d'interesse nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal reserve (Fed) concluderà il suo programma di stimolo progettato come risposta alla pandemia di Covid-19 e prevede di aumentare i tassi di interesse nel 2022 ad un ritmo più rapido di quanto previsto a settembre. Lo riferisce la "Cnn", dando conto del comunicato pubblicato dall'istituzione bancaria alla fine della riunione di dicembre. La banca centrale, che ha annunciato per la prima volta a novembre di "ridurre" i suoi acquisti mensili di asset, ha dichiarato che lo farà a un ritmo più sostenuto. A partire da gennaio, la Fed acquisterà meno di 20 miliardi di dollari di titoli del Tesoro e meno 10 miliardi di titoli garantiti da ipoteca. La decisione è coerente con ciò che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha annunciato al Congresso alla fine di novembre. "Il Comitato (di politica monetaria) giudica che riduzioni simili nel ritmo degli acquisti di attività nette saranno probabilmente adeguate ogni mese, ma è pronto ad armonizzare il ritmo degli acquisti se giustificato dai cambiamenti nelle prospettive economiche", si legge nella dichiarazione. funzionari della Fed ora prevedono che il tasso di interesse di riferimento della banca centrale salirà allo 0,9 per cento nel 2022, rispetto alle aspettative dello 0,3 per cento di settembre, segnalando ulteriori aumenti degli interessi. L'obiettivo della Fed è quello di contrastare l'aumento dell'inflazione. "Con un’inflazione che ha superato l’obiettivo del 2% per cento per qualche tempo, il Comitato, si aspetta che sarà appropriato mantenere il range (dei tassi di riferimento della Fed) fino a quando le condizioni del mercato del lavoro non avranno raggiunto livelli coerenti con la sua valutazione della massima occupazione", spiega la nota ufficiale.(Nys)