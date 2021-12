Moldova: von der Leyen, firmato sostegno da 60 milioni di euro per prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha firmato con la Moldova un sostegno di emergenza di 60 milioni di euro. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Poco prima del Vertice, abbiamo firmato un pacchetto di sostegno di emergenza per la Moldova di 60 milioni di euro. Come sapete, la Moldova sta affrontando una grave crisi di approvvigionamento di gas. E con questo programma, aiutiamo a ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi del gas sulle persone più vulnerabili in Moldova", ha detto von der Leyen.(Beb)