Ue: piano economico e investimento in partenariato orientale ha potenziale fino a 17 miliardi di euro

- Il piano economico e di investimento dell'Unione europea nella regione del partenariato orientale da 2,3 miliardi di euro ha un potenziale per mobilitare fino a 17 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati per la regione. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta a conclusione del Summit del Partenariato orientale a cui hanno preso parte i capi di Stato o di governo di Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Ucraina, i rappresentanti dell'Unione europea e i capi di Stato e di governo dei suoi Stati membri oggi a Bruxelles. "Il rafforzamento della resilienza rimane il nostro obiettivo politico prioritario nell'ambito della nostra agenda 'Ripresa, resilienza e riforma', strutturata attorno ai due pilastri della governance e degli investimenti", si legge all'articolo 14. "La nuova agenda sarà sostenuta dal piano economico e di investimento regionale da 2,3 miliardi di euro con un potenziale per mobilitare fino a 17 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati per la regione, che è alla base dell'agenda futura. Questo piano di investimento multinazionale e multisettoriale va a beneficio dell'intera regione del partenariato orientale", si sottolinea nel testo. "Riconoscendo le sfide in sospeso, sottolineiamo che i progressi costanti delle riforme nei Paesi partner e il relativo monitoraggio, in stretto coordinamento con gli Stati membri dell'Ue, in particolare nei settori dei valori fondamentali e della governance comuni, dello stato di diritto, della riforma del settore giudiziario, della lotta alla corruzione rimangono fondamentali per raggiungere gli obiettivi del partenariato orientale e un'efficace attuazione della sua agenda, compreso il piano economico e di investimenti", si legge ancora. "Il sostegno dell'Ue rifletterà la sua condizionalità e l'approccio basato sugli incentivi e sarà subordinato all'attuazione delle riforme concordate. Ciò influenzerà le riforme strutturali, in particolare nello stato di diritto, nella riforma della giustizia e nella lotta alla corruzione", si legge nella dichiarazione. (Beb)