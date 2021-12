Francia: Macron, i miei valori non sono quelli di un "presidente dei ricchi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare dell'Eliseo ha poi continuato l'intervista ricordando la crisi dei gilet gialli, il movimento di protesta nato alla fine del 2018. Abbiamo "creato un sistema in cui pensiamo che tutte le parole si equivalgono. Non è vero", ha affermato Macron. "Ci sono persone che sono democraticamente elette dal popolo per portare la sua voce. Un deputato della Repubblica non è l'equivalente di un manifestante quando si tratta di parlare perché c'è una legittimità democratica", ha spiegato il presidente. "Nessuno ha visto arrivare una simile crisi", ha continuato Macron parlando delle proteste dei gilet gialli scoppiate a causa del rincaro dei carburanti deciso dal governo, definito un "errore" dal presidente. (segue) (Frp)