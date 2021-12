Francia: Macron, i miei valori non sono quelli di un "presidente dei ricchi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron ha poi garantito che la riforma delle pensioni, accantonata a causa della crisi del coronavirus, non verrà ripresa prima delle prossime elezioni presidenziali. "Siamo stanchi, non è un'emergenza", ha affermato il capo dello Stato. Sul terrorismo islamista, Macron ha affermato che è necessario "convertire gli animi" in quella che è considerata come una "lotta culturale" e di civiltà. "Ma non bisogna combattere con l'odio", ha subito aggiunto il presidente, secondo il quale l'importante è "mettere un termine a questo progetto di divisione". (segue) (Frp)