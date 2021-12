Cile: violenze in Araucania, promulgata severa legge contro incendi a veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha promulgato una legge che aumenta drasticamente le pene nei confronti di chi commette attacchi incendiari contro veicoli con persone a bordo. Si tratta della legge denominata "Juan Barrios" in onore del camionista vittima di un attacco incendiario a febbraio del 2020 nelle strade della provincia dell'Araucania e deceduto il mese seguente a causa delle gravi ustioni riportate. "Con la promulgazione di questa legge stiamo dando un importante passo avanti per fare giustizia per Juan e per tante altre vittime del terrorismo e della violenza", ha affermato Pinera al momento di apporre la sua firma alla legge. La nuova norma modifica l'attuale codice penale e consente l'applicazione di pene fino all'ergastolo per chi commetta attentati contro veicoli motorizzati, camion, o autobus, con una o più persone all'interno la cui presenza può essere prevista. (segue) (Abu)