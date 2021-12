Brasile: governo "negazionista", procura federale chiede risarcimento per vittime Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale del Brasile (Mpf) ha inviato alla ventesima Corte civile di giustizia federale una richiesta di risarcimento da 62,5 miliardi di real (9,8 miliardi di euro) in favore delle famiglie delle vittime del Covid-19 e dei sopravvissuti alla malattia nel Paese. Nel documento, firmato da cinque procuratori della Repubblica e divulgato dal quotidiano "O Globo", i magistrati evidenziano le responsabilità in capo allo Stato brasiliano Jair Bolsonaro "per gli atti commessi, intenzionalmente e colpevolmente, da diversi agenti pubblici federali, nella gestione della pandemia di coronavirus", evidenziano i procuratori Luciana Loureiro Oliveira, Ana Carolina Alves Araujo Roman, Felipe Fritz Braga, Melina Castro Montoya Flores e Mario Alves Medeiros. (segue) (Brb)