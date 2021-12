Brasile: governo "negazionista", procura federale chiede risarcimento per vittime Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'azione, i magistrati citano specificamente alcune dichiarazioni del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, durante la pandemia che dimostrano il trattamento riservato dal capo dello Stato alla questione. Secondo i membri del Mpf, il presidente ha minimizzato la gravità del problema. "L'apparente insensibilità del presidente della Repubblica (e di diversi altri agenti federali) nel condurre la pandemia di covid-19 rimane manifesta in diverse sue dichiarazioni. In particolare, la mancanza di empatia apparentemente mostrata dalle persone che rappresenta si qualifica, anche più negativamente, la condotta del presidente della Repubblica, per la sua speciale posizione di massimo leader della nazione", sottolineano i magistrati. (segue) (Brb)