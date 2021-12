Brasile: governo "negazionista", procura federale chiede risarcimento per vittime Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conseguenza dell'omissione del governo, il Mpf cita la "vaccinazione lenta e inefficace della popolazione" e l'opzione illegale e non scientifica nella ricerca dell'immunità di gregge e la conseguente adozione di cosiddetto "trattamento precoce" basato su medicinali di cui era già stata provata la non efficacia. "Pur essendo consapevoli della mancanza di prove scientifiche e dei rischi che potrebbero finire farmaci come clorochina e idrossiclorochina, i dirigenti federali hanno continuato a indicare "trattamento precoce", a cui sono stati successivamente aggiunti altri farmaci, come ivermectina, nitadoxanide, vitamina D e zinco, oltre agli antibiotici azitromicina e doxiciclina. (segue) (Brb)