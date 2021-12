Libia: militari in protesta al palazzo del governo contro estromissione comandante Marwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di militari ha circondato il palazzo del governo libico a Tripoli, come forma di protesta per l'estromissione del comandante del distretto militare della capitale, generale Abdel Basset Marwan. Nelle scorse ore il Consiglio presidenziale libico, in qualità di comandante supremo dell'esercito, ha nominato il generale di brigata Abdel Qader Mansour Khalifa nuovo comandante del distretto militare di Tripoli, succedendo al generale Marwan. Dopo aver concluso l'accademia nel 1986, ha conseguito un master in scienze militari. Nei decenni ha ricoperto diverse posizioni militari, tra cui vice comandante del 134esimo battaglione Nalut, e vice comandante del 156esimo battaglione Misurata. L'ufficiale ha partecipato alla rivoluzione del 17 febbraio sin dal suo inizio, nonché alle operazioni Fajr Libia, Al Bunyan Al Marsous e l'operazione Vulcano di rabbia, come comandante dell'asse Ain Zara-Al Alawi. Khalifa ha anche guidato la sala operativa di Tarhuna dopo averla liberata dalla milizia Al Kaniyat, nel quadro dell'operazione Vulcano di rabbia.(Lit)