Cile: violenze in Araucania, promulgata severa legge contro incendi a veicoli (3)

- La questione della violenza nel sud del Paese è lungi dall'essere risolta e, su richiesta del governo e con l'approvazione del parlamento, il 13 dicembre è entrata in vigore la quinta proroga dello stato di eccezione costituzionale nelle regiooni del Bi BIo e dell'Araucania per una durata sempre di 15 giorni. L'iniziativa permette lo spiegamento delle Forze armate in appoggio a quelle di Sicurezza con l'obiettivo, afferma il governo, di fare fronte alle persistenti violenze che attraversano il territorio dove operano gruppi armati presumibilmente legati alle rivendicazioni ancestrali della comunità indigena mapuche. Il governo afferma la necessità di proseguire nell'azione di ripristino del controllo di un territorio nel quale, si sostiene, operano oltre a "gruppi terroristi" anche organizzazioni criminali legate al traffico di droga. (segue) (Abu)