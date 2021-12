Usa-Israele: conclusa 36esima riunione Gruppo congiunto sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 dicembre funzionari statunitensi e israeliani si sono incontrati virtualmente per partecipare alla 36esima riunione del Gruppo congiunto di sviluppo economico Usa-Israele (Jedg), il principale dialogo bilaterale di politica economica tra le due nazioni, tenutosi per la prima volta nel 1985. E' quanto si legge nella relativa nota ufficiale congiunta al termine del summit I partecipanti hanno discusso dell'attuale situazione economica bilaterale e hanno sottolineato i rispettivi impegni per espandere il coordinamento e la cooperazione in una varietà di settori importanti. L'agenda del dialogo ha riguardato le prospettive macroeconomiche, lo sviluppo economico regionale nel contesto degli accordi di normalizzazione di Israele, gli sforzi per rafforzare l'economia palestinese, la sicurezza informatica finanziaria e gli investimenti nell'economia verde. (segue) (Nys)