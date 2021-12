Usa-Israele: conclusa 36esima riunione Gruppo congiunto sviluppo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale del ministero delle Finanze israeliano, Ram Belinkov, ha guidato la delegazione che comprendeva l'economista capo Shira Greenberg, nonché funzionari dei ministeri delle Finanze, degli Affari esteri e della Protezione ambientale, della Banca d'Israele e dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Herzog. Il vicesegretario ad interim degli Stati Uniti per gli Affari del Vicino Oriente, Yael Lempert, era a capo di una grande delegazione statunitense che comprendeva l'ambasciatore statunitense in Israele Tom Nides, il vice assistente del segretario al Tesoro Eric Meyer, il vice assistente del segretario di Stato Roland de Marcellus, il vice assistente del segretario di Stato Hady Amr e altri funzionari dei dipartimenti di Stato, del Tesoro, dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano, dell'energia e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente. (Nys)