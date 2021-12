Ucraina: von der Leyen, nessun dubbio su nostra risposta ferma in caso di aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci devono essere dubbi: l'Unione europea risponderà in modo fermo se ci sarà una aggressione ulteriore all'Ucraina. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Per quanto riguarda l'accumulo di forze militari russe al confine ucraino, c'è "una preoccupazione condivisa", ha detto von der Leyen. "Chiediamo alla Russia la de-escalation e di astenersi da altre azioni aggressive. Abbiamo riassicurato l'Ucraina del nostro sostegno alla sua integrità territoriale e alla sua sovranità", ha ribadito la presidente. "Non ci devono essere dubbi: l'Ue risponde fermamente a ogni altra azione aggressiva contro l'Ucraina", ha sottolineato. (Beb)