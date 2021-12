Bielorussia: von der Leyen, spero sedia vuota venga presto riempita da leader democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Summit del Partenariato orientale è stata unanime la condanna al regime di Aleksandr Lukashenko e la vicinanza al popolo bielorusso. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Sono felice che abbiamo avuto una riunione di persona, perché la situazione geopolitica lo richiede", ha affermato la presidente. "C'era una sedia vuota e spero che presto sia occupata da un leader legittimo, democratico ed eletto", ha aggiunto. "Sappiamo tutti che la Bielorussia reprime il suo popolo e strumentalizza i migranti e ha lanciato un attacco ibrido contro l'Ue. Abbiamo risposto rapidamente, con forza e con unità. Abbiamo introdotto sanzioni e ci siamo coordinati con i nostri partner", ha ricordato. "Abbiamo aumentato il sostegno finanziario nella gestione dei confini a Lituania, Lettonia e Polonia. Lavoriamo con le agenzie Onu per aiutare le persone intrapprolate nel confine", ha proseguito ricordando anche il lavoro con i Paesi terzi, soprattutto l'Iraq, per i rimpatri. "Abbiamo visto un consenso unanime tra i 27 Paesi Ue e i 5 Paesi del Partenariato orientale: unanimamente abbiamo condannato il regime di Aleksandr Lukashenko e siamo al fianco del popolo bielorusso", ha evidenziato von der Leyen.(Beb)