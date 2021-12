Brasile: violazione diritti indigeni per costruzione idroelettrica, procura chiede riparazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Procuratore generale della Repubblica del Brasile (Pgr), Augusto Aras, ha depositato un'azione civile originale (Aco) contro la federazione brasiliana, la Fondazione nazionale degli indigeni (Funai), l'Istituto nazionale di colonizzazione e riforma agraria (Incra) e la società di gestione della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu, per i danni materiali e morali causati al gruppo etnico Avá-Guarani (Nhandeva) durante il processo di costruzione e installazione della centrale idroelettrica di Itaipu. Nell'azione, il procuratore generale chiede una riparazione in favore in particolare delle comunità dei territori di Guasu Ocoy-Jacutinga e Guasu-Guavirá, per l'inestimabile danno causato dalla violazione dei loro diritti umani e fondamentali. (segue) (Brb)