Portogallo: ambasciata Italia, webinar su "Settore Aerospaziale: opportunità per economia e transizione ecologica"

- Oggi, in occasione della prima giornata nazionale dello spazio istituita dal Consiglio dei ministri italiano, l'ambasciata d'Italia a Lisbona ha organizzato oggi il webinar "Il settore aerospaziale. Opportunità per l'economia e per la transizione ecologica". L'iniziativa ha costituito un'occasione per analizzare le opportunità offerte dal settore aerospaziale "nell'utilizzo di tecnologie avanzate quali quelle spaziali, anche in chiave di un'osservazione del pianeta e di una connessione che favoriscano lo sviluppo di sistemi produttivi più efficienti, meno energivori e quindi più sostenibili", come ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia in Lisbona, Carlo Formosa, che nel suo intervento di apertura ha approfondito anche i trend di crescita nel valore complessivo della cosiddetta Space Economy. All'analisi delle potenzialità di collaborazione nel campo dell'aerospazio tra Italia e Portogallo, anche alla luce delle ingenti risorse previste dai rispettivi piani nazionali nel settore, sono state dedicate le disamine di Luis Castro Henriques, presidente dell'Agenzia per l'investimento e il commercio estero portoghese (Aicep) e del presidente dell'Agenzia spaziale portoghese, Ricardo Conde, che hanno anche illustrato le ambizioni programmatiche e operative del Portogallo in questo settore. (segue) (Res)