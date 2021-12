Agroalimentare: Patuanelli su pratiche sleali, oggi giornata storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Da oggi il produttore che subisce un qualsiasi tipo di sopruso da parte di chi obbliga ad un prezzo di vendita al di sotto dei costi di produzione, ha uno strumento nuovo, un canale nuovo. Forse non ne siamo del tutto consapevoli, ma oggi 15 dicembre sarà una giornata storica, che ricorderemo". Lo ha sottolineato il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, intervenendo all'assemblea nazionale della Coldiretti sull'entrata in vigore del decreto che attua la direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali. "E' uno strumento eccezionale per evitare che continui quella dinamica che porta il produttore del settore primario ad essere sempre l'anello debole nella filiera produttiva - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -. Uno strumento determinante per garantire e tutelare il ruolo dell'agricoltura e, soprattutto, il reddito degli agricoltori". (Rin)