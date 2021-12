Ucraina: von der Leyen, la sede per risolvere il conflitto è il formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Formato Normandia è quello che serve per affrontare la situazione in Ucraina. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa dopo il Summit del Partenariato orientale. "Ci sono sanzioni in atto contro la Russia", "ma in estate la Commissione è stata incaricata dal Consiglio europeo di preparare delle opzioni in caso di ulteriori aggressioni. Lo abbiamo fatto così che possiamo rispondere in caso di ulteriori aggressioni che speriamo non avvengano", ha aggiunto. "Dopo l'annessione della Crimea, è stato stabilito il Formato Normandia dove Germania e Francia sono moderatori e osservatori. E le parti, Ucraina e Russia, stanno trattando in questo Formato. Quindi penso che questo sia il formato per questo conflitto", ha evidenziato. (Beb)