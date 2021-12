Pd: Zingaretti, unire le differenze alternativa alle destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Unire le differenze è già un contenuto politico alternativo alle destre". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo all'assemblea dal titolo "Next generation Eu: What's next. Valori e idee per l'Italia del Futuro", l'Agorà organizzata insieme ad una serie di associazioni giovanili, studentesche e del volontariato al Monk di Roma. "L'idea del campo largo deve essere concepita non come fatto di sigle, bensì soprattutto come fatto di culture politiche. Ci vuole coraggio a non distrarsi dall'ossessione di aprirsi all'esterno - ha aggiunto Zingaretti -. Io ho chiesto a tante esperienze di organizzare una serata insieme, perché unire le differenze è già un contenuto politico alternativo alle destre. Invece nell'incontro di oggi l'unica cosa che accomuna tutti sono le rispettive differenze", ha concluso il presidente della Regione Lazio. (Rer)