Giustizia: Salvini, ennesimo sconto di pena per autori sparo che colpì Bortuzzo? Non scherziamo

23 luglio 2021

- "Ennesimo sconto di pena per gli autori dello sparo che colpì Manuel Bortuzzo e lo condannò a vita su una sedia a rotelle? Non scherziamo. Sarebbe irrispettoso per Manuel, 19enne all'epoca e nuotatore. Mi auguro che ci sia vera giustizia per lui e per la sua famiglia". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)