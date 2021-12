Pd: Letta, transizione ecologica non è pranzo di gala, va tenuta con giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- La questione della sostenibilità e della transizione ecologica "non è un pranzo di gala, perché se si mettono in contrapposizione 'l'arrivare a fine mese' e 'l'evitare la fine del mondo', allora la partita è persa in partenza". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo all'assemblea dal titolo "Next generation Eu: What's next. Valori e idee per l'Italia del Futuro". L'Agorà è stata organizzata a Roma dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Va tenuta insieme sostenibilità ecologica e giustizia sociale", ha concluso Letta. (Rer)