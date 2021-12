Pd: Letta, transizione ecologica non è pranzo di gala, va tenuta con giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della sostenibilità e della transizione ecologica "non è un pranzo di gala, perché se si mettono in contrapposizione 'l'arrivare a fine mese' e 'l'evitare la fine del mondo', allora la partita è persa in partenza". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo all'assemblea dal titolo "Next generation Eu: What's next. Valori e idee per l'Italia del Futuro". L'Agorà è stata organizzata a Roma dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Va tenuta insieme sostenibilità ecologica e giustizia sociale", ha concluso Letta. (Rer)