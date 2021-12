Difesa: Guerini, Forze Armate hanno fatto tanto durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Pur non "mettendosi molto in mostra", le Forze Armate sono state tra i protagonisti del grande sforzo che l'Italia ha fatto durante la pandemia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di "10 anni di Difesa Servizi - Una storia che vale”, celebrazione del decennale dell'attività della Società in-house del ministero della Difesa. "Siamo sempre un po' timidi a metterci in mostra", ha detto il ministro ricordando che "anche durante la pandemia le Forze armate hanno fatto tanto per questo Paese, contribuendo e concorrendo allo sforzo complessivo che tutti gli italiani e le istituzioni italiane hanno realizzato". Un riconoscimento che Guerini estende anche alla Difesa Servizi, società i cui rimi dieci anni di attività rappresentano "una bella storia per il Paese". (Res)