Portogallo: ambasciata Italia, webinar su "Settore Aerospaziale: opportunità per economia e transizione ecologica" (2)

- Al dibattito è poi intervenuta per l'Agenzia Spaziale Italiana Gabriella Arrigo, Direttore degli Affari Internazionali dell'Agenzia spaziale italiana, che ha illustrato il ruolo dell'Agenzia nell'ambito della rinnovata governance, nonché le articolate attività di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea. Dalla prospettiva aziendale, l'approfondimento dell'impegno italiano e portoghese nel settore è stato condotto dai rappresentanti di Telespazio e di Lusospace Technology Lda. L'evento e' stato realizzato in collaborazione con Camera di commercio italiana per il Portogallo e dall'Agenzia per la promozione all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). (Res)