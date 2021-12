Venezuela: FundaRedes, a novembre 77 omicidi in stati di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di novembre, in sei degli otto stati di frontiera del Venezuela si sono contati 77 omicidi, 20 sparizioni e 21 scontri a fuoco. Lo riferisce l'organizzazione non governativa venezuelana FundaRedes, parlando - nel rapporto dal titolo "Curva de Violencia" - di un incremento del 28 per cento delle morti rispetto a ottobre. "Lo stato più violento è quello di Zulia, al confine settentrionale con la Colombia, con 40 decessi. La maggior parte delle morti, fa sapere l'ong, è stata causata da scontri tra forze di sicurezza e presunti membri di bande criminali. "La cultura della morte si instaura negli Stati di frontiera del Venezuela, dove l'azione dei gruppi armati irregolari si unisce a quella delle bande criminali con alto potenziale di fuoco", si legge nel rapporto. (Vec)