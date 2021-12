Regioni: domani Conferenza su legge Bilancio e Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 dicembre alle ore 10. All’ordine del giorno - oltre ai punti poi affrontati nelle successive conferenze Unificata (ore 13) e Stato-Regioni (13:15) - saranno esaminati anche altri temi: Valutazioni sul disegno di legge “Legge di Bilancio 2022 e Bilancio triennale 2022-2024” – Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 15 dicembre 2021; Ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” recante “Disposizioni per l’anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per il mese di gennaio 2022 e disposizioni per garantire l’operatività del personale del dipartimento di protezione civile.(Com)