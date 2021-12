Ue: Michel, pilastri Summit Partenariato orientale sono valori, riforme, investimenti e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valori, riforme, investimenti e sicurezza. Sono i quattro punti che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha toccato, in conferenza stampa dopo il Summit del Partenariato orientale, parlando della riunione appena conclusa. "Voglio sottolineare quattro punti centrali", ha detto. "Il primo: questo Summit e questo Partenariato sono fondati su valori. I valori dei diritti fondamentali, di principi democratici, di stato di diritto. Questi valori sono la base dell'impegno dell'Ue con quesi Paesi", ha spiegato. Il secondo, "abbiamo riaffermato il sostegno al processo di riforme che sono fondamentali affinché il Partenariato sia orientato a dare risposte concrete ai cittadini", guardando alla agenda digitale, all'ambizione climatica. Terzo punto il "pacchetto di investimenti", ha continuato il presidente del Consiglio europeo. "Siamo seri e affidabili", trasformando "la nostra ambizione in fatti concreti per le Pmi, i giovani, l'innovazione, le infrastrutture", ha proseguito Michel. Il quarto punto è quello della sicurezza. "Vogliamo impegnarci per la prosperità della regione: la sicurezza e la stabilità vanno insieme", ha sottolineato. In questo contesto, "abbiamo avuto l'occasione di riaffermare il nostro sostegno all'Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale". Infine, il presidente ha ricordato che nella riunione "simbolicamente c'era una sedia vuota: quella dela Bielorussia", ma questo "non significa il ritiro dell'impegno dell'Ue per il popolo" bielorusso. (Beb)