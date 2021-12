Consulta: Brunetta su Patroni Griffi, felice per elezione grande servitore dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Esprimo la più grande felicità e soddisfazione per l’elezione del presidente Filippo Patroni Griffi come nuovo giudice della Corte Costituzionale. Un grande servitore dello Stato di comprovato equilibrio ed eccelsa scienza giuridica. La persona giusta al momento giusto, il meritato coronamento di uno straordinario percorso lavorativo, istituzionale e umano”. Lo afferma in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, che commenta l’elezione del neo giudice della Consulta, Filippo Patroni Griffi, che ora lascerà la presidenza del Consiglio di Stato, incarico che ricopriva dal 2018. Già capo di gabinetto di Renato Brunetta, durante il primo mandato da ministro della Funzione Pubblica, ha successivamente ricoperto l’incarico di ministro per la Pubblica amministrazione nel governo Monti ed è stato poi nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Letta. (Com)