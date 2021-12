Belgio: diplomatico del Kuwait condannato a due anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un diplomatico del Kuwait e sua moglie sono stati condannati a due anni di reclusione dal tribunale di Bruxelles per aver trattato come una schiava una domestica etiope. Lo ha reso noto il quotidiano belga “L’Avenir”. La coppia è stata condannata in contumacia in quanto aveva già lasciato il Belgio. L’ambasciata del loro Paese non ha peraltro assecondato le richieste della giustizia belga alla luce dell’immunità diplomatica. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a quattro anni. I fatti risalgono al periodo compreso tra l’agosto del 2017 e il maggio del 2018. Secondo quanto accertato dalla giustizia belga, la domestica non poteva mangiare nulla se non gli avanzi, non ha ricevuto vestiti o cure mediche e veniva costantemente maltrattata dai datori di lavoro. (Beb)