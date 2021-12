Ue: Michel a Partenariato orientale, pronti a ruolo attivo per risovere conflitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conflitti protratti nella regione del Partenariato orientale rimangono una sfida fondamentale e l'Unione europea è pronta a svolgere un ruolo attivo per aiutare a prevenire e risolvere i coflitti. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al Summit del Partenariato orientale. "La cooperazione e la solidarietà sono più importanti e necessarie che mai, in questi tempi di tensioni. E il nostro partenariato orientale fornisce un solido quadro per affrontare aree chiave di interesse condiviso. Non siamo solo vicini: siamo veri partner", ha detto Michel. "Stiamo portando avanti la nostra partnership nonostante le sfide, che vanno dalle crisi economiche e conflitti armati, al Covid-19. Questo vertice è una nuova opportunità per promuovere gli sforzi di riforma e portare avanti la ripresa e la resilienza delle nostre società. Ciò include la cooperazione politica, la ripresa socioeconomica e, naturalmente, le riforme democratiche", ha spiegato il presidente. (segue) (Beb)