Ue: Michel a Partenariato orientale, pronti a ruolo attivo per risovere conflitti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal nostro ultimo Summit, a Bruxelles, nel 2017, la nostra partnership si è sviluppata: accordi bilaterali di successo, regimi di esenzione dal visto esistenti e altri accordi offrono opportunità per una prosperità sostenibile. Gli scambi tra l'Ue e la vostra regione sono quasi raddoppiati, trasformando voi, i Paesi partner, nel decimo partner commerciale dell'Ue. Nel 2020 il nostro rapporto commerciale è stato di oltre 65 miliardi di euro, nonostante il Covid. E insieme, abbiamo sostenuto i giovani, inclusi oltre 80.000 scambi giovanili", ha ricordato Michel. Il presidente del Consiglio europeo ha però evidenziato i problemi. "Rafforzare la democrazia, combattere la corruzione, difendere lo stato di diritto, garantire la libertà dei media e contrastare la disinformazione: queste sono battaglie essenziali e degne che dobbiamo combattere e vincere insieme. I conflitti protratti nella regione rimangono una sfida fondamentale", ha specificato. "Richiedono rinnovati sforzi per risolverli, in linea con i principi e le norme del diritto internazionale. Siamo pronti a svolgere un ruolo attivo per aiutare a prevenire e risolvere i conflitti", ha aggiunto ancora Michel. (Beb)