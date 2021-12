Pd: Letta, basta con menate su sigle partiti, campo largo fatto da cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il campo largo siamo noi, sono i cittadini a farlo. Basta con le menate sulle sigle dei partiti". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo all'assemblea dal titolo "Next generation Eu: What's next. Valori e idee per l'Italia del Futuro". L'Agorà è stata organizzata a Roma dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Basta con questa menata sulle sigle del campo largo, chi c'è e chi non c'è: il campo largo lo fanno i cittadini" e si costruisce attraverso "la democrazia partecipativa", ha aggiunto Letta. (Rer)