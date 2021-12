Ue: Della Vedova, premio Sacharov a a Navalnyj è messaggio a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il premio Sacharov ad Aleksej Navalnyj è un messaggio a Putin che l'Europa mantiene la schiena dritta. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, che ha partecipato, presso la sede del Parlamento europeo a Roma, alla cerimonia di consegna del premio, in collegamento con la Plenaria. "Il Parlamento europeo sceglie oggi di fare un gesto molto forte, anche rischiando un po'. Siamo in un momento in cui serve energia per scaldarci, eppure il Parlamento europeo, con la schiena dritta, sceglie di dare un messaggio forte a Putin e al governo russo che si basa sulla repressione", ha dichiarato. Bruxelles lo fa "per mettere in chiaro che la loro libertà è la nostra libertà. I singoli Parlamenti dei 27 difficilmente avrebbero la forza di farlo. La forza dell'Unione europea invece sta proprio nel poter agire come una potenza dei diritti umani e del diritto. Difendere i diritti umani dove vengono calpestati, e promuoverli dove non ci sono, significa difendere la nostra libertà", ha continuato Della Vedova. (segue) (Res)